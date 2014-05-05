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برلمانى فلسطينى: حصار إسرائيل لـ « غزة » غير قانونى وهو الأطول تاريخياً

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 17:30 - 05 مايو 2014
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أكد النائب جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار فى غزة مجددا أن الحصار الاسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ سبعة أعوام غير قانونى وغير شرعى، واصفا هذا الحصار بأنه الأطول والأسوأ على مر التاريخ.

ودعا الخضرى "وهو نائب مستقل فى المجلس التشريعى الفلسطيني" ـ فى تصريح صحفى مساء اليوم ـ الى الضغط الدولى على إسرائيل لإنهاء الحصار بعد أن خلف آثارا إنسانية كارثية خطيرة.

وطرح 5 محددات أساسية لرفع الحصار عن غزة هى فتح كافة المعابر التجارية للاستيراد والتصدير، وفتح الممر الآمن الذى يربط غزة بالضفة الغربية، وإعادة بناء مطار غزة الدولى تمهيدا لتشغيله، والشروع فى بناء ميناء غزة البحرى ليخدم أبناء الشعب الفلسطينى كافة، إضافة إلى ضرورة السماح بدخول كافة المستلزمات بما فيها مواد البناء دون قوائم ممنوعات والسماح بالتصدير دون معيقات.

وأكد أن تنفيذ هذه المحددات من شأنه التغلب على المشكلات الخطيرة التى يعانى منها قطاع غزة، إضافة إلى ضرورة أن يواكب ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية ووضع الحلول لأزمات المياه والكهرباء والصرف الصحى وإعادة الإعمار، وقال الخضرى "إن الشعب الفلسطينى يستبشر خيرا كثيرا خاصة مع أجواء المصالحة ويأمل أن يتم رفع الحصار كليا".

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