« التعليم » تطلق ملتقي « صناع الحياة 2 » لطلبة الجامعات

أطلقت الإدارة العامة للتعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي الملتقى الإرشادي الثاني (صناع النجاح 2) لتنمية مهارات طلبة الجامعات والكليات، بالتعاون مع مؤسسة صناع النجاح للتنمية الشبابية.

وقال مدير عام التعليم الجامعي بالوزارة خليل حماد، إن إطلاق الملتقى الإرشادي التدريبي الثاني (صناع النجاح 2) يأتي لتنمية مهارات طلبة الجامعات وتباعاً للنجاح الذي حققه الملتقى الأول، والذي لاقت فعالياته ترحيبا واسعا لدى مؤسسات التعليم العالي.

وأكد على حرص الوزارة على توفير المناخ الملائم لتوجيه قدرات طلبة الجامعات نحو الإبداع والتفوق، والإسهام الفعال في تلبية حاجات المجتمع.

وأضاف: "إيمانا منا بالمسؤولية المشتركة مع مؤسسات التعليم العالي في احتواء وتوجيه الشباب من الجنسين والارتقاء بهم وصقل شخصياتهم، سيقدم الملتقى الثاني سلسلة محاضرات تدريبية، إرشادية، هدفها تنمية شخصية الطالب الجامعي في إطار التنمية البشرية الشاملة، وإعداد الطالب للحياة الجامعية و بعد التخرج وتزويده بالمهارات والخبرات اللازمة".

وأوضح حماد أن الملتقي يجمع طلبة مؤسسات التعليم العالي المختلفة في صعيد واحد ليقدم النصح والإرشاد لهم في مجالات متعددة ومتنوعة و خاصة في مجالي التربية والتعليم.

وأشار إلى التطورات التي أدخلت هذا العام على الملتقى من حيث الترتيبات والمجالات العلمية والتدريبية، والمدربين حيث سيشارك فيه أكثر من شخصية دولية من الخبراء في التنمية البشرية.

ولفت إلى أن الوزارة تتلمس حاجة المجتمع والشباب من خلال النخبة المشاركة في هذا البرنامج التدريبي ولا يقتصر دورهم بالمشاركة بل بممارسة وتطبيق ما يتعلمونه و يتدربون عليه بصورة عملية كل في مؤسسته لتعم الفائدة.

ويهدف الملتقى إلى المساهمة في تنمية شخصية طلبة الجامعات، وإعدادهم للحياة الجامعية والمستقبلية، من خلال تزويدهم بالمهارات الحياتية، وذلك من خلال محاور لقاءات الملتقى المتمثلة في جوانب متعددة