الدولة اليهودية - هآرتس

نتنياهو عن قانون القومية: اسرائيل هي دولة شعب واحد..

تناول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مبادرته لتشريع قانون أساس ينص على اسرائيل كدولة الشعب اليهودي. وعلى حد قوله فان "دولة اسرائيل تعطي مساواة حقوق كاملة لكل مواطنيها، ولكنها الدولة القومية لشعب واحد – الشعب اليهودي – وليس لاي شعب آخر. ولتثبيت مكانة اسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي فاني أعتزم العمل على تشريع قانون أساس ينص على هذه المكانة".

في مستهل جلسة الحكومة صباح أمس قال نتنياهو ان "اسرائيل هي دولة يهودي وديمقراطية. قوانيننا الاساس تعطي تعبيرا كاملا للجانب الديمقراطي للدولة. نحن نفعل هذا من خلال منح مساواة حقوق كاملة لكل مواطن ومواطنة".

وشرح نتنياهو قائلا: "بالمقابل، فانه ليس لكون اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي تعبير كافٍ في القوانين الاساس، وهذا ما يفترض بالقانون الاساس المقترح أن يوفره. فهو سيعرف الحق الوطني للشعب اليهودي على اسرائيل، وذلك دون أن يمس بالحقوق الفردية لمواطنيها. وهو سينص في القوانين الاساس مكانة الرموز الوطنية – العلم، النشيد القومي، اللغة. هذه العناصر توجد تحت هجوم مستمر متصاعد من الخارج، بل ومن الداخل".

وأضاف رئيس الوزراء بان "ثمة بالطبع من لا يريدون أن تعرف اسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي. فهم يريدون أن تقوم هنا دولة قومية فلسطينية الى جانبنا، وأن تتحول اسرائيل بالتدريج الى دولة ثنائية القومية، عربية يهودية، في داخل حدودها الضيقة. ولكني اقول أمرا بسيطا: "لا يمكن امساك العصا القومية من طرفيها القوميين. لا يمكن القول اننا نريد أن ننفصل عن الفلسطينيين كي نمنع دولة ثنائية القومية، الامر الذي يوجد فيه منطق معين، وبالمقابل تقديس دولة ثنائية القومية، يهودية – عربية، في الحدود الدائمة لدولة اسرائيل".

وأشار نتنياهو الى أن "القانون سيصاغ بالحوار مع عناصر الائتلاف، كي يحافظ على قيم اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

لقد أصبحت قوانين الدولة القومية في السنوات الاخيرة رمزا للقوانين التي تستهدف اجبار محكمة العدل العليا على تفضيل الهوية اليهودية للدولة على هويتها الديمقراطية. والجهات التي كانت مشاركة في صياغة تصريح نتنياهو قالت انه لم يبلور بعد صيغة للقانون الاساس الدولة القومية اليهودية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، ولكن هذا تصريح نوايا ملزم.