يديعوت: اتهام سائق « نتنياهو » الخاص باغتصاب قاصرات وقصر

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن دعوى قضائية تقدمت بها سيدة ضد السائق الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بتهمة الاعتداء جنسيا على قاصرات وقصر.



وأضافت الصحيفة أن السيدة اتهمت سائق نتنياهو الذى يدعى"إيلان شموئيل" ويبلغ من العمر 52 عاما بالاعتداء المباشر على قاصرات، والتحرش الفعلى بـ"قصر"، بالإضافة إلى ممارسة أفعال مخلة بالآداب.



وأوضحت الصحيفة أن السيدة قامت بتصوير السائق أثناء استدراج إحدى ضحاياه إلى شقة يمتلكها وهم بالاعتداء عليها جنسيا، هامسا فى أذنيها عليك أن تقبلى وإلا لن تكونى على قيد الحياة.



وأكدت الصحيفة أن التحريات التى قامت بها النيابة أثبتت استغلال السائق عمله بمكتب رئيس الوزراء لتهديد ضحاياه والاستجابة له.