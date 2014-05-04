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المنتخب الوطني يدخل المرحلة الثانية من استعدادات كأس التحدي

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 14:39 - 04 مايو 2014
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 يواصل منتخبنا الوطني استعدادته لخوض نهائيات كأس التحدي التي تنطلق في ال19 من أيار الجاري في جزر المالديف .

ودخل الفدائي المرحلة الثانية من الاستعدادات عقب حصوله على راحة بعد عودته من المعسكر الخارجي الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة ، رغم عدم حصول  المدير الفني جمال محمود ومدرب الحراس مكرم دبوب على تصاريح الدخول ، لكن المساعدان فراس أبورضوان وصائب جندية الذي التحق مؤخراً قادا التدريبات .

ويركز الجهاز الفني على التوازن في التدريبات بين الجانبين البدني والتكتيكي ، إضافة لمباريات ودية مع المنتخب الأولمبي الذي يستعد بدوره لمنافسات بطولة فلسطين الدولية التي تنطلق في ال10 من أيار الجاري .

ومن المقرر أن يتوجه الفدائي لسيريلانكا للدخول في المرحلة الثالثة من الاستعدادات التي تسبق البطولة بالتحاق عددٍ من اللاعبين المحترفين ، وإقامة مبارتين  وديتين مع المنتخب السيرلانكي قبل الانطلاق للمادليف لخوض غمار البطولة التي سيشارك فيها الفدائي بالمجموعة الأولى إلى جانب المستضيف وقيريغستان وميانمار .

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