غزة: تعليمات هامة للمواطنين وتحذيرات للمخالفين

نشر جهاز الشرطة الفلسطينية بغزة اليوم، بياناً هاماً تضمن العديد من التعليمات والإجراءات اللازمة للمواطنين مع قرب فترة امتحانات الطلبة على كافة المستويات، وخاصةً الثانوية العامة.

ودعت الشرطة في بيان لها، لضمان سير الامتحانات الثانوية العامة على أكمل وجه وتوفير الهدوء والسكينة، جميع مؤسسات المجتمع وفصائل العمل الوطني التكاتف من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب وندعو الجميع إلى الالتزام بالقانون.

كما قررت الشرطة، منع إقامة الحفلات في الأماكن العامة واستخدام مكبرات الصوت في الشوارع ابتداء من تاريخ 7/5/2014م وحتى نهاية اختبارات الثانوية العامة، داعيةً المواطنين إلى توفير الجو المناسب والهدوء لطلبة الثانوية العامة حتى يتمكنوا من اجتياز الاختبارات بنجاح.

ودعت الشرطة جميع المواطنين إلى الالتزام بالقانون واتباع الإرشادات والتعليمات والتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية، محذرةً كل من يخالف هذا القرار بأنه سيتعرض للمسائلة القانونية وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقد أوضحت الشرطة في بيانها، أنها تعمل على وضع الاجراءات اللازمة التي تضمن سيرها على أكمل وجه دون أي مخالفات, والتي نجحت الشرطة على مدار السنوات الماضية في تأمين سير امتحانات الثانوية العامة بهدوء، ومنع حالات الفوضى في المدارس.

وأكدت، أنها تبذل كل جهد من أجل أن يعيش أبناء شعبنا المجاهد بحالة من الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي والتي تعد من أسمى أهدافها، كما تعمل على وضع الخطط اللازمة لتأمين الاحتفالات والمواسم والأعياد السنوية المعتادة , وتتخذ كافة الاجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز حالة الاستقرار في قطاع غزة.