ليبرمان متفائل بشأن تطبيع العلاقات مع تركيا قريبا

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيعدور ليبرمان، أمس الجمعة، عن تفاؤله بما يتعلق باستكمال عملية المصالحة بين اسرائيل وتركيا.

وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحفي عقده في باكو عاصمة أذربيجان، قال انه يعتقد أن العلاقات مع تركيا ستعود الى سابق عهدها بل وأفضل مما كانت عليه.

وكان ليبرمان فد عارض في السابق أي تنازل أمام تركيا كجزء من عملية المصالحة، الا أنه ومنذ عاد الى منصبه قبل بضعة أشهر أصبح متحمسا لعقد صفقة تنهي الأزمة بين الدولتين.

أقوال ليبرمان تتماشى مع تصريحات مسؤولين أتراك خلال ألأسابيع الأخيرة، بينهم رئيس الحكومة أردوغان، حول التوصل الى تفاهمات حول مبلغ التعويضات التي ستدفعها اسرائيل لضحايا سفينة مرمرة، التي استولى عليها الجيش الاسرائيلي وهي في طريقها الى غزة عام 2010.

صحيفة "هارتس" التي نقلت الخبر كشفت، اليوم السبت، أن الحديث يدور عن مبلغ 23- 20مليون دولار.

وكان أردوغان قد قال انه بعد الاتفاق على مبلغ التعويض سننتقل الى المرحلة القادمة وهي ارسال معونات الى قطاع غزة بواسطة تركيا، بعدها سننتقل الى مرحلة تطبيع العلاقات ، كما قال.