مصر تطلق حملة « وحشتونا » لجذب السياحة العربية

قالت مصادر في وزارة السياحة المصرية إن الوزير هشام زعزوع سيطلق حملة "وحشتونا"، بهدف جذب السواح العرب إلى مصر، وذلك أمام الملتقى السياحي العربي، الذى يبدأ أعماله غداً الاحد في إمارة دبى ويستمر 4 أيام.

وتوجه الوزير المصري على رأس وفد اليوم السبت إلى دبي للمشاركة فى أعمال الملتقى، حيث يتحدث عن الحوافز التى تقدمها الوزارة لجذب المزيد من السياحة العربية.

ويشارك فى حملة "وحشتونا" التى تستمر حتى نهاية فصل الصيف، 30 فندقاً في شرم الشيخ والغردقة وستمنح ليلة مجانية عند اقامة أى سائح قادم مباشرة من الكويت والسعودية.

وكان هشام زعزوع قد أعلن أن السياحة العربية تشكل 20 في المائة من السياحة الوافدة إلى مصر، بينما تشكل السياحة الأوروبية 72 في المائة.

وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلي مصر بنسبة 30 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، عن نفس الفترة من العام المنقضي، وتراجعت الإيرادات بنسبة 43 في المائة لتصل إلى 1.3 بليون دولار.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو20 في المائة من العملة الأجنبية سنوياً، فيما يقدر حجم الاستثمارات في القطاع بنحو68 بليون جنيه (9.8 بليون دولار)، وفق بيانات وزارة السياحة.