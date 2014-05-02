مجففات طلاء الأظافر قد تؤدي لسرطان الجلد

كشفت دراسة أجرتها كلية الطب ، وأوصياء النظام الصحي في جورجيا في أوجوستا ، أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من مجففات طلاء الأظافر قد تسبب الإصابة بالسرطان .



فذكر موقع " ديلي ميل " البريطاني أن ثماني جلسات فقط تحت هذا الجهاز كافية لاتلاف الحمض النووي للجلد و هو السبب الرئيسي لسرطان الجلد ، و أكد الموقع أن الأشعة المنبعثة من أجهزة تجفيف طلاء الأظافر لا تختلف عن الأشعة المستخدمة في أجهزة تسمير الجسم ، و بالرغم من أن هذه الأشعة لا تحرق الجلد إلا أن كثرة التعرض لها بنسبة عالية يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان .



ويقول دكتور لاندسي شيب - المسؤول عن الدراسة - أنه بالرغم من زيادة خطر الإصابة بالسرطان بكثرة التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلا أن أشعة الجهاز تنبعث بدرجات متفاوتة و لكن ليست كبيرة مما يقلل احتمالا الاصابة .



و تستخدم اجهزة الأشعة فوق البنفسجية في صالونات التجميل لتجفيف طلاء الأظافر للسيدات للحفاظ على شكله الأملس كما يعتقد أنها تساعد في تلميع لون الطلاء ، إلا أنه أصبح مؤخرا يوصي الخبراء باستخدام ملمعات الأظافر التقليدية مع استخدام المروحة كمجفف صحي والتخلي عن هذه الأجهزة .

