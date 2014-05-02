فيديو .. خطأ عفوي للعاهل السعودي يثير جدلا صاخبا (فيديو)

في كلمة له أثناء افتتاح ملعب لكرة القدم الجمعة، وصف العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز شعبه بـ "الشعب السعودي الشقيق"، ورغم أن الخطأ كان غير مقصود، إلا أنه أشعل موجة من السخرية وتبادل الشتائم، بين فريق رآه دليلا على تراجع الوضع الصحي والإدراكي للملك، وبين آخرين يردون في الاتجاه الآخر دفاعا عنه ومدحا فيه، ويعتبرون أن استغلال الكلمة إنما هو تعبير عن نوايا الإساءة المسبقة.



وقد ظهرت موجة تبادل الشتائم بداية على موقع "يوتيوب"، حيث نشر المقطع في أقل من 4 ثوانٍ لا غير، الأمر الذي بدا مقصودا بحسب البعض، حيث تبادل الطرفان- المؤيد والمدافع، والطرف الآخر المعارض والساخر- موجة حادة من الشتائم، فيما ظهر على "تويتر" وسم "هاشتاج" بمسمى #الشعب_السعودي_ الشقيق، وهنا أيضا تبادل الطرفان السخرية والشتائم.



يُذكر أن الجدل حول صحة العاهل السعودي لا يكاد يتوقف في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ما تكاد الأخبار حول تدهور صحته تتراجع حتى تعود إلى الظهور من جديد، وما زاد الجدل قائما بتعيين "ولي لولي العهد"، هو الأمير مقرن بن عبد العزيز، في سابقة غير معهودة، إلى جانب إجراء تغييرات أخرى بدت برأي البعض محاولة لتأكيد سلطات نجله الأمير متعب.