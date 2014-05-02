تشيلسي يتوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد لضم كوستا

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في عددها الصادر الجمغه أن نادي تشيلسي الإنجليزي توصل لإتفاق مع نادي أتلتيكو مدريد الاسباي من أجل الحصول على خدما دييغو كوستا مهاجم الفريق.. ويعتبر كوستا أولوية لجوزيه مرينيو من أجل تعزيز خط الهجوم.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" فإن النادي اللندني وافق على دفع مبلغ 32 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات المهاجم ذو الأصول البرازيلية.. ومنذ أشهر وتشيلسي يطارد كوستا بحيث أن مدرب البلوز يعتبره الرجل المناسب لقيادة هجوم الفريق الموسم المقبل.

ومن جهة أخرى فإن دييغو كوستا وافق على بنود عقده حيث سيوقع مع تشيلسي على عقد يمتد لخمس سنوات ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن هذه الصفقة بعد نهاية الموسم الحالي.

ولم يخفي دييغو كوستا في تصريحات لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة أمام تشيسي الأربعاء الماضي عن وجود عروض لأندية ترغب في ضمه.. ولم يستبعد مغادرته من أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كوستا سيحصل على راتب أسبوعي يقدر بحوالي 200.000 جنيه استرليني.. ويأمل نادي تشيلسي بتعويض هذا الإنفاق وذلك بالتخلص من لاعبين مثل فرناندو توريس وصامويل إيتو والذان يعتبران أصحاب دخول مرتفعة.