الطيران الحربي الإسرائيلي يشن عدد من الغارات الوهمية في القطاع

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسة من الغارات الوهمية على قطاع غزة.

وأفادت مراسلنا:"أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الجمعة وأمس الخميس عدد من الغارات الوهمية في عرض بحر قطاع غزة".

وتحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية بين الفينة والأخرى مصحوبة بطائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة بشكل منخفض ومغير، ما يستدعي اخذ الحيطة والحذر، هذا ويرجح أن تكون تلك الغارات والطلعات الجوية الإسرائيلية في سياق تدريبات يجريها سلاح الجو الإسرائيلي.

وكانت القناة العبرية الثانية زعمت بان مسلحين فلسطينيين أطلقوا مساء امس الخميس صاروخاً من غزة سقط في مجمع اشكول الاستيطاني شرقي قطاع غزة، إلا أنه لم تقع أية إصابات او أضرار.