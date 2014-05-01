نتنياهو يعدّ لقانون يكرّس « يهودية إسرائيل »

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أنه "سيسعى لسنّ قانون، يعرّف إسرائيل بأنها دولة يهودية"، في خطوة ستثير معارضة المواطنين العرب، الذين يُشكّلون خمس عدد السكان.

وأشار نتنياهو في خطاب في تل أبيب، نقلته عنه وكالة "رويترز"، الى أنه سيدعو "لسنّ قانون أساسي، يصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي"، في اشارة ضمنية الى رفض الفلسطينيين لمطلبه، بالاعتراف بإسرائيل كـ"دولة يهودية"، خلال محادثات السلام التي عقدت في الآونة الأخيرة.



وكان نتنياهو يتحدث في القاعدة التي وقع فيها إعلان قيام دولة إسرائيل، وقال إن "أولئك الذين يسعون لإقامة دولة فلسطينية، ويرفضون الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، يتحّدون حق إسرائيل في الوجود".

ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي هذا الوصف، إلى التمييز ضد أقلية عربية كبيرة داخل إسرائيل، وتُشكّل نحو خمس عدد سكانها، وإلغاء أي حق لعودة اللاجئين الفلسطينيين منذ حرب 1948، إلى إسرائيل الحالية.

ومن شأن إقدام إسرائيل على ترسيخ وضعها كدولة يهودية في قانون، وهو تعريف تضمنه إعلان قيامها في 1948، أن يزيد من تعقيد أي محاولات لاستئناف مفاوضات السلام المتعثرة، بسبب هذه القضية وقضايا أخرى.