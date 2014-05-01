ليس كيري صديقا- هآرتس

بقلم: جدعون ليفي

هل يمكن أن تصبح اسرائيل دولة فصل عنصري كما قال وزير الخارجية الامريكي في يوم الجمعة الماضي، أو أنها لن تصبح كذلك – كما قال في يوم الثلاثاء؟ حاول أن تعلم. ربما لم يعد من المهم ما يعتقده جون كيري وما يقوله مع استخذائه واعلان اعتذاره المُذل جدا. ولم تعد اسرائيل تحتاج الى أعداء مع لوبي شديد الوطء جدا كجماعة الضغط اليهودية وادارة امريكية ضعيفة جدا كادارة براك اوباما تستكين وتنطوي في مواجهة كل نزوة "مؤيدة لاسرائيل"؛ بل حسبُها "اصدقاؤها". أنظروا الى ما حدث لصديق حقيقي لها حاول فقط أن يحذرها من نفسها.

يا لمهانة وزير خارجية قوة عظمى يعتذر عما قال. ويا لمبلغ عدم الصداقة لاسرائيل في الرجوع عن تحذير صديق صادق حقيقي خشية اللوبي فقط. يعلم الآن ملايين الامريكيين الجهلة ممن يشاهدون شبكة "فوكس" ومثيلاتها، أن اسرائيل لن تتحول الى دولة فصل عنصري. وهم يعتقدون ايضا أن اسرائيل في خطر وجودي بسبب قوة حماس واحكام صواريخ القسام.

لكن تلعثم كيري لا يغير الواقع الذي يصرخ من كل صوب؛ ومن كل قرية فلسطينية في الضفة، وكل حوض ماء وشبكة كهرباء، لليهود فقط؛ ومن كل خيمة مقوضة ومن كل قرار محكمة عسكرية؛ ومن كل اعتقال ليلي وكل حاجز وكل أمر اخلاء وكل بيت في المستوطنات – يصرخ الفصل العنصري. لا، ليست اسرائيل دولة فصل عنصري، لكن يوجد في مناطق احتلالها فصل عنصري سافر منذ يوبيل تقريبا. والذين يريدون الاستمرار على العيش في كذب وكتم للحقيقة وإنكار وتنكر مدعوون للسفر الى الخليل. فلا انسان صادقا نزيها يعود منها لا يعترف بوجود فصل عنصري. ومن تذعرهم هذه الكلمة غير السوية فليخطو فقط بضع دقائق في شارع الشهداء – وهو شارع فصل وأرصفة فصل – ليتلاشى خوفهم من استعمال الكلمة المحظورة كأنه لم يكن.

إن تاريخ الصراع مشحون بكلمات محظورة، فلم يكن يجوز ذات مرة أن يُقال "فلسطينيون"، ولم يعد يجوز أن يُقال بعد ذلك "احتلال". ولا "جريمة حرب"، ولا "استعمار" ولا "دولة ذات شعبين". ولا يجوز أن يُقال الآن "فصل عنصري".

إن الكلمات المحظورة تشل الحوار ولم تعد الحقيقة مهمة. لكن لا تستطيع أية سلامة سياسية وأية غسالة كلمات مهما تحاولا الظهور بمظهر الصدّيقية أن تغطي على الواقع الى الأبد. والواقع هو نظام احتلال لفصل عنصري.

يستطيع المفرقعون بألسنتهم أن يجدوا ما لا يحصى من الفروق بين الفصل العنصري في لبريتوريا والفصل العنصري للقدس. فقد كانت هناك نظرية عنصرية منظمة ظاهرة، وهي هنا مُنكرة ومكتوم عليها ومغطاة تحت غطاء ثقيل من الدعاية والعقائد الدينية والمسيحانية. لكن النتيجة واحدة. يوجد ناس من جنوب افريقيا جربوا الفصل يقولون إن الفصل العنصري عندهم كان اسوأ. وأعرف ايضا ناسا من جنوب افريقيا يقولون إن المستعمل في المناطق أفظع. لكن لا يستطيع هؤلاء ولا اولئك أن يجدوا فرقا كبيرا في أساس الامور وذاك أنه حينما يتقاسم شعبان قطعة ارض واحدة، ويكون لأبناء أحد الشعبين كامل الحقوق ويكون أبناء الشعب الآخر بلا أي حق يكون ذلك فصلا عنصريا. هل يبدو مثل فصل عنصري، ويسير مثل فصل عنصري، ويقرقر مثل فصل عنصري؟ إنه فصل عنصري.

إن اسرائيل دولة فصل عنصري في الطريق كما قال كيري الاول بالضبط في يوم الجمعة. وحاول كيري الثاني (في يوم الثلاثاء) فقط أن يطمس الحقيقة ويخفيها خشية اللوبي. لكن المستقبل ينطوي على فصل عنصري. ألن تكون دولتان؟ بل دولة واحدة فقط. ألن تكون دولة ديمقراطية ودولة مساواة واحدة ودولة كل مواطنيها؟ ستكون دولة فصل عنصري فقط. ولا يوجد امكان آخر. إن اسرائيل ترفض حل الدولتين بما تقترفه يداها. وترفض اسرائيل دولة ديمقراطية ذات شعبين لخوفها من دولة غير يهودية. فما الذي بقينا معه؟ دولة فصل عنصري، إن لم تكن اليوم فستكون غدا وإن لم تكن غدا فستكون بعد غد.