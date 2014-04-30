مشعل يدعو لبرنامج وطني مبني على قواسم مشتركة للحفاظ على الثوابت

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ظهر اليوم الأربعاء إلى تشكيل إستراتيجية وطنية موحدة تضم كافة الفصائل تجتمع على القواسم المشتركة للحفاظ على الثوابت وطي صفحة الانقسام ومجابهة الاحتلال الصهيوني، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وقال مشعل خلال كلمة له في تشييع جثامين الشهداء عادل وعماد عوض الله بمدينة البيرة ظهر اليوم الأربعاء: "نحن محتاجون لقرار سياسي واحد نشترك فيه جميعا وننتهج إستراتيجية تجتمع على القواسم المشتركة لنحفظ ثوابتنا، في ظل أن الأبواب سدت، والمفاوضات فشلت، والتعنت الصهيوني واللامبالاة الأمريكية".

وأضاف: "طريقنا المقاومة وخيارنا الجهاد وهي الإستراتيجية الفلسطينية الأصيلة، لنبني وطننا ونحرر أرضنا ومقدساتنا ويعود اللاجئون والأسرى، ليكون هذا هو الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء العظام".

وخاطب مشعل حركة فتح قائلًا: "طريقنا أن ننجح المصالحة الداخلية، وغزة ليست عبئا وليست خارج السياق، وهي رافعة للوطن ولفلسطين ولمشروعنا الوطني، وإضافة غزة كما هي الضفة، وكل شبر والشتات، نحن جميعا قوة مع بعضنا البعض سينصرنا الله عندما نتحد".

وأشار إلى أن بارقة الأمل بدأت من مخيم الشاطئ بتوقيع اتفاق المصالحة، الذي أضفى روحًا جديدًا لاستكمال تنفيذ البنود، داعيا إلى أخذ المصالحة على محمل الجد، والعمل على توحيد الجهود، وتعظيم الطاقات في مواجهة الاحتلال.

وأكمل مشعل قائلا: "في غزة والضفة والداخل والخارج خيارنا المقاومة وطريقنا البندقية، ونحن مع السياسة والدبلوماسية وملاحقة "إسرائيل" عالميا".

وعن الشهداء المصري وعوض الله، قال: "هم قادة عظماء وقامات عالية في فلسطين، لكنهم آثروا الله والآخرة ومصلحة الوطن على أي شيء آخر أو ظهور أو دور ليؤكدا أن فلسطين بتاريخها الطويل قدمت خيرة أبنائها على طريق الشهادة والاستشهاد وبقيت حية".