فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي أمام المرجعين وأصحاب الاقامات

فتحت السلطات المصرية اليوم الأربعاء، معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي لسفر الحالات الإنسانية وأصحاب الاقامات.

وغادرت 8 حافلات من أصل "18" حافلة حتى ظهر اليوم قامت إدارة المعابر بتجهيزها صباح اليوم لتسهيل سفرهم.

وفتحت السلطات المصرية المعبر صباح اليوم لسفر الحالات الإنسانية من المرضى وذوي الاقامات والطلاب.

وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أنه سيتم اليوم سفر المسجلين في كشوفات 16-17-19 لهذا الشهر، والذين سلموا جوازاتهم إلى جانب 4 حافلات تم إرجاعها بالأمس من قبل السلطات المصرية.

يشار إلى أنه في اليوم الأول تم مغادرة 776 مسافراً ووصول 96 من العالقين على الجانب المصري من ضمنهم 15 مرحلاً.

وأرجع الجانب المصري 40 مسافراً دون توضيح الأسباب