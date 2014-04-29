رصد حطام طائرة جنوب بنغلاديش قد يكشف اللغز الماليز

أعلنت شركة أسترالية عاملة في مجال المسح البحري والجوي أنها تمكنت من تحديد موقع حطام طائرة قد تكون للطائرة الماليزية المفقودة، في مياه خليج البنغال على مسافة 19 كيلو مترًا جنوبي بنغلاديش.

وفي بيان لها، قالت شركة جيو ريسونس - والتي استثمرت كثيرًا من مواردها العلمية في مجال البحث عن الماليزية -: إنها لا تجزم بأن هذا الحطام يعود للطائرة الماليزية، لكنها تأمل في أن تقوم المجموعات المتخصصة بالبحث بالنظر إلى هذه البقعة، بحسب "سي إن إن".

من جانبه، قال وزير النقل الأسترالي هشام الدين حسين: إن بلاده "على علم بهذه التقارير وتعمل مع الشركاء في المجتمع الدولي من أجل تقييم مصداقية هذه المعلومات".

ويقع المكان الذي تشير إليه الشركة الأسترالية على بعد ثلاثة آلاف ميل شمال نقطة البحث الحالية المجاورة لأستراليا، وهو أمر يعكس حجم التفاوت في الآراء العلمية حول اتجاه الطائرة التي كانت تقل 227 راكبًا و12 من أفراد الطاقم، وفقدت منذ الثامن من مارس/ آذار الماضي بعدما كانت بطريقها من كوالالمبور إلى بكين.

وتقول الشركة الأسترالية: إنها رصدت مواد تدخل في صناعة الطائرات المدنية في الموقع المحدد بخليج البنغال، وقد تأكدت من أن تلك المواد لم تكن موجودة قبل اختفاء الطائرة، بالاعتماد على أجهزة مسح متطورة تمتلكها.