الإعدام لمتهم والمؤبد لمُدانين بقتل المواطن فروانة 2009 بغزة

أصدرت محكمة بداية خان يونس، الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، والمؤبد بحق مدانين بتهمة القتل قصدًا خلافا للمواد 214، 215، 217 من قانون العقوبات لسنة 36.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة، في بيان له الثلاثاء، أن هيئة الجنايات الخطيرة في محكمة بداية خانيونس، أدانت المواطن (ب/أ)، والمواطن(ح/أ)، والمواطن (ع/أ) المتهمين في قضية مقتل المواطن نضال فروانة.

وأوضحت أنها حكمت بالإعدام على المتهم الأول، والمؤبد على المتهمين الثاني والثالث، بعد عديد الجلسات المطولة التي استمعت المحكمة من خلالها ما لدى النيابة العامة والدفاع من بينات إثبات ونفي حسب الأصول.

يذكر أن المواطن نضال فروانة في الأربعينات من العمر قتل جراء طعنه بالسكاكين في خان يونس جنوب القطاع.