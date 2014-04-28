« إسرائيل »: بدأنا أول خطة عقابية باستقطاع 132 مليون شيكل من أموال رام الله

ذكر مسؤول إسرائيلي رسمي صباح اليوم الثلاثاء, بأن إسرائيل تماشيا لقرار ما يسمى بالمجلس الأمني السياسي المصغر بفرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بسبب اتفاق المصالحة مع حماس , قررت تطبيق الخطوة الأولى من القرار باستقطاع الديون المستحقة لإسرائيل من أموال العائدات التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينية.

وحسب المصدر المسؤول فالحديث يدور عن الخطوة الأولى ستتبعها خطوات عقابية أخرى من بينها سحب بطاقات الVIP وعدم السماح للسلطة الفلسطينية تطوير حقل الغاز أمام شاطئ غزة .

من جانب آخر قال مصدر فلسطيني بان إسرائيل بالفعل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها ستستقطع مبلغ وقدره 132 مليون شيكل , ستذهب لتسديد ديون لشركة الكهرباء "الإسرائيلية" ولشركة المياه كوروت ولخدمات الصرف الصحي .

وحسب المصدر الفلسطيني "إسرائيل عادة تستقطع شهريا من أموال العائدات الفلسطينية قرابة 100 مليون شيكل فقط ولكن هذه المرة زادت المبلغ ليصبح 132 مليون شيكل.

فالقرار سيضع السلطة الفلسطينية في ازمة اقتصادية خانقه فشهريا تحول "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية عائدات تقدر ما بين 500 الي 600 مليون شيكل معظمها تدفع رواتب للموظفين الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن طبقت إسرائيل بالفعل القرار فيعني ذلك وضع السلطة الفلسطينية في أزمة اقتصادية خانقة .

وأضاف لموقع فلسطين اليوم :" إسرائيل كانت تقوم بتحويل عائدات ضريبية بشكل شهري بقيمة 400 مليون شيكل معظمها تدفع كرواتب للموظفين الفلسطينيين ".

وأكدت المصادر أن القرار الإسرائيلي سنعكس حتما على رواتب الموظفين هذا الشهر مؤكدا أن السلطة ربما تقوم بدفع نص راتب لموظفيها بسبب هذه الضائقة .

من جانب اخر قال مصدر فلسطيني مسؤول بان اسرائيل بالفعل ابلغت السلطة الفلسطينية بأنها ستستقطع مبلغ وقدره 132 مليون شيكل ستذهب لتسديد ديون لشركة الكهرباء الاسرائيلية ولشركة المياه "مكوروت" ولخدمات الصرف الصحي .

وحسب المصدر الفلسطيني فإن "إسرائيل" عادة تستقطع شهريا من اموال العائدات الفلسطينية قرابة 100 مليون شيكل فقط ولكن هذه المرة زادت المبلغ ليصبح 132 مليون شيكل.