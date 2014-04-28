صباحي ينتقد أحكام الإعدام... وحزب العدل يدعمه رئيساً

رأى المرشح إلى الانتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي، أن "القضاء المصري قادر على تصحيح نفسه"، في تعليقه على الحكم الصادر من "محكمة جنايات المنيا"، يوم الإثنين، بإعدام 38 معتقلاً وإحالة أوراق 683 إلى المفتي، والمؤبد لـ490 آخرين. وتابع صباحي "أحترم تماماً القضاء المصري، ولكن التوسع في أحكام القضاء يسيء إلى صورته. أدرك أنه، وبحسب قانون الإجراءات، أن الحكم خطوة أولى".

وعلق على الحكم بحظر "حركة شباب 6 إبريل" بقوله إن "حركات المجتمع المدني السلمية التي لا تدعو للعنف، ينبغي احترامها والحفاظ عليها، والدستور ينص على ضمان الحركة السلمية". وطالب بتوفير مناخ أكبر من الحرية للحركات السياسية، مشيراً إلى"شيوع خطاب الكراهية والإقصاء في مصر، وحتى الآن لم يتم إسقاط السياسات التي أدت لتفشي الفساد".

وحول دعم بعض الأحزاب السياسية للسيسي في الانتخابات قال "أحترم رأي أي حزب، وأدعو الأحزاب التي كانت تنادي بالمدنية، بأن تكون أفعالها متوافقة مع ما كانت تنادي به"، لافتاً إلى أنه إذا أصبح رئيساً، سيسعى "لتأسيس دولة مدنية بلا فساد".

من جهته أكد "حزب العدل" في بيان له أنه سيفتح مقاره في مختلف محافظات الجمهورية لدعم حملة حمدين صباحي الرئاسية. وأشار البيان إلى أن اختيار الحزب لدعم صباحي جاء عقب استطلاع رأي قواعد الحزب، وتصويت اللجنة العليا، والتي اختارت دعم صباحي بنسبة 82% إلى 18% اختاروا دعم السيسي، ليصبح الحزب هو الرابع في قائمة الأحزاب الداعمة لصباحي في السباق الرئاسي بعد الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي.