فيديو | برشلونة يقلب الطاولة على الغواصات .. وأتلتيكو يقترب من لقب الليغا

عاد برشلونة من بعيد وحول تأخره بهدفين إلى فوز على فياريال (3-2) في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد 27 أبريل/نيسان، على ملعب "المادريغال"، في إطار منافسات المرحلة الـ 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدمت الغواصة الصفراء بهدفين متتاليين سجلهما كل من روبن كاني، ومانو تراجوروس في الدقيقتين الـ (45 و 55) على التوالي.

وعادل الفريق الكاتالوني من بعيد وأدرك التعادل بهدفين جاءا "بنيران صديقة" سجلهما كل من المدافعين اللاتينيين البرازيلي غابريل باوليستا، والأرجنتيني ماتيو موساشيو خطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين الـ (65 و 78).

ومن ثم أطلق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض بتسجيله هدف الفوز الثالث لفريقه في الدقيقة الـ 83 من زمن اللقاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 84 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تغلب بدوره على مضيفه فالنسيا بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد ايضا، على ملعب "المستايا". ويليهما في المركز الثالث ريال مدريد برصيد 82 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة. أما فياريال فبقي في المركز السابع برصيد 52 نقطة.

وقد بدأت المباراة بدقيقة صمت على روح الراحل تيتو فيلانوفا مدرب برشلونة السابق، وارتدى لاعبو الفريق الكاتالوني وفياريال شارات سوداء خلالها دعما لأسرة الفقيد.

فالنسيا - أتلتيكو مدريد (0-1)

وخطا فريق أتلتيكو مدريد خطوة كبيرة نحو انتزاع عرش الدوري الإسباني لكرة القدم، من العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، عقب فوزه على مضيفه فالنسيا بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد 27 أبريل/نيسان، على ملعب "المستايا"، في إطار منافسات المرحلة الـ 35 من الليغا.

ويدين اتلتيكو "الروخي بلانكوس" بالفضل في فوزه لنجمه راؤول غارسيا الذي اقتنص هدف اللقاء الوحيد له قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وشهدت نهاية المباراة طرد خوان فران لاعب الروخي بلانكوس.

وحقق اتلتيكو مدريد فوزه التاسع على التوالي، ورفع رصيده إلى 88 نقطة، في الصدارة موسعا الفارق إلى ست نقاط بينه وبين جاره ريال مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة.









