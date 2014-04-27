معاريف: زرع العبوات الناسفة علي الحدود مع سوريا ولبنان أخذ بالازدياد

ذكر موقع "معاريف" أن الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا آخذه بالتسخين.

فوفقاً لضابط "إسرائيلي" كبير في سلاح الهندسة "الإسرائيلي" أن هناك المزيد والمزيد من عمليات زرع العبوات الناسفة المصنعة بجودة عالية.

فخلال الأسابيع الماضية وقعت عدة عمليات لزرع عبوات ناسفة تذكرنا بالعمليات التي وقعت في السنوات الصعبة إبان احتلال "إسرائيل" لجنوبي لبنان، ولكن الإضافة الآن هي الحدود مع سوريا وليس الحدود مع لبنان.

ووفقاً لخبراء متفجرات "إسرائيليين" فإن العبوات الناسفة التي يتم زرعها لاستهداف الجنود "الإسرائيليين" على امتداد الحدود مع سوريا ولبنان تمتاز بجودة عالية وهي شديدة الانفجار فتلك العبوات أدت إلى أضرار كبيرة بما يدل على جودة تصنيعها.

وحسب ضابط "إسرائيلي": نحن ليس بمقدرتنا الوصول لتلك العبوات من كل جانب لأنه سيكون الجنود معرضين للخطر، ومن جانب آخر لا يمكن دخول مناطق توصف مناطق دولية بين الحدود لذلك فإن إبطال مفعول تلك العبوات يتطلب منا مهارة كبيرة.

والجدير ذكره، فقبل أسابيع انفجرت عبوة قرب الحدود مع سوريا أدت لإصابة أربعة جنود "إسرائيليين".