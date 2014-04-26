إصابات بينهم أطفال في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

أصيب عدد من المواطنين اليوم السبت، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وسط البلدة ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال بحالات اختناق، وعولجوا ميدانيا.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ما تسبب باندلاع مواجهات تركزت في منطقة الميدان، وتخللها إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين.

وتتعرض بلدة إذنا منذ عدة أيام لاقتحامات يومية وتفتيش وتخريب لمنازل المواطنين وممتلكاتهم.