قوات الاحتلال تستولي على خمس مركبات شمال الخليل

- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على خمس مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية قرب بلدة بيت أمر ومخيم العروب على طريق القدس الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بيت أمر محمد عوض لـ'وفـا'، 'إن قوات الاحتلال طاردت مركبات المواطنين على طريق القدس- الخليل الرئيسي المحاذي لبلدة بيت أمر ومخيم العروب، واستولت على مركبة المواطن عبد الله عبد المطلب بريغيث (51 عاما) في منطقة المنطرة شمال شرق بيت أمر رغم إظهاره جميع أوراقها الثبوتية.

وأشار عوض، إلى أن بريغيث يعمل في أرضه القريبة من منزله، وأثناء تنقله بمركبته بين منزله وأرضه التي يقوم بزراعتها معتمدا على المركبة في نقل ادواته الزراعية والاشتال، استولت قوات الاحتلال على المركبة وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 500 شيقل وحولته للمحكمة العسكرية.

وفي ذات الوقت، استولت قوات الاحتلال على أربع مركبات لمواطنين من مخيم العروب شمال الخليل.