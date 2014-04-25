خريشة: اتفاق المصالحة هام على المستويين الفلسطيني والعربي

أبدى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، تفاؤله في أعقاب الاتفاق بين وفدي حركة "حماس" ومنظمة التحرير الفلسطينية، على تفعيل اتفاقات المصالحة التي وقعت في كل من القاهرة والدوحة.



وقال خريشة في تصريحات صحفية إن هذا الاتفاق "منح الشعب الفلسطيني لأول مرة بارقة أمل حقيقية في إنهاء الانقسام، والحفاظ على الثوابت الفلسطينيين" مضيفا أن "الاتفاق والوحدة الفلسطينية كان الرد الأمثل على التهديدات الإسرائيلية والأمريكية".



واعتبر أن الشعب الفلسطيني "بهذا الاتفاق صنع فجرا جديدا، ليس على المستوى الفلسطيني فقط وإنما على المستوى العربي".

مطالبا "بسرعة إنجاز القضايا الملحة وعلى رأسها سرعة إنجاز حكومة الوحدة الفلسطينية وهذه لا تتطلب وقتا طويلا، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره ممرا إجباريا لثقل الحكومة وتعديل أو تغيير قانون الانتخابات".