« معاريف »: مشروع قانون إسرائيلي لمقاطعة منظمة التحرير

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن أن نائباً إسرائيلياً يعتزم التقدّم بمشروع قانون أمام "الكنيست" يقضي بإعادة تطبيق القانون الذي يحظر على الإسرائيليين الاتصال مع أفراد من منظمة التحرير الفلسطينية.



وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة (25|4)، فإن هذا القانون تم إلغاؤه في العام 1992 مع بدء الاتصالات بين الدولة العبرية ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي أدت إلى التوقيع على اتفاقية "أوسلو".



وأضافت الصحيفة، أن النائب الإسرائيلي نيسان سلومنسكي من حزب "البيت اليهودي" يسعى لإقرار مشروع القانون الذي سيحظر على المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء البرلمان "الكنيست" لقاء مسؤولين فلسطينيين بمن فيهم رئيس السلطة محمود عباس الذي سيجمعه لقاء من هذا النوع بمجموعة شخصيات إسرائيلية في مقر المقاطعة برام الله الأسبوع الماضي.