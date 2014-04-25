الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويعتقل شقيقين من الخليل

صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عددا من المنازل في الحي الشرقي من بلدة اليامون قرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ'وفا'، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت فرقة مشاة في الحي الشرقي قامت بتمشيط المنطقة وتصوير عدد من المنازل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وقرية زبوبا القريبة وسط إطلاق القنابل الصوتية والمسيل للدموع ما أدى إلى وقوع حالات اختناق متفاوتة بين المواطنين.

وذكرت أن عددا من الفتية والشبان هاجموا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بالرصاص بين المواطنين.

كما واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة، شقيقين من بلدة اذنا غرب الخليل، والحقت أضرارا كبيرة بمنزليهما.

وقالت مصادر محلية لمراسل "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رائد سامي شاكر طميزي( 37 عاما) وشقيقه لؤي( 30 عاما) بعد أن اقتحمت منزليهما في منطقة واد عزيز غرب بلدة اذنا.

وذكر بعض أقارب هذين المعتقلين أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح عليهما، وقاموا بسحبهما على الأرض قبل ان يجروا تحقيقا ميدانيا معهما استمر لنحو ساعتين.

كما أكد والد هذين الشابين أن قوات فجرت منزل نجله لؤي، ما أدى إلى تحطيم الباب الرئيسي، موضحا أن عملية المداهمة تخللها تخريب متعمد في ممتلكات منزلي المعتقلين، وتحطيم جميع الأثاث والأغراض في غرف النوم والنوافذ.

وذكر أن جنود الاحتلال احتجزوا افراد عائلة نجله رائد في أحد المنازل المجاورة، بتزامن مع تكبيل نجليه محمد وسامي.

يذكر أن هذين المعتقلين من أفراد الشرطة الفلسطينية، وأن لؤي اسير سابق، وأن رائد يعاني من مرض القلب وضغط الدم.