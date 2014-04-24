خانيونس:العثور على الصراف « الأسطل » مقتولأ والقبض على الجناة

عثرت الشرطة الفلسطينية فجر اليوم على الصراف فضل الأسطل 55 عاما مقتولا في مدينة خانيونس .

وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان يقطنون قرب منزل عائلة المغدور "الأسطل" أنه تم تبليغ عائلتة بالعثور على جثمانه مقتولا .

وعلم مراسلنا من مصادر موثوقة أن الشرطة اعتقلت شخصين ممن قاموا بقتله على خلفية السرقة .

وكان الناطق بإسم الشرطة المقدم أيوب أبو شعر قال ظهر أمس الخميس ان الشرطة ﻻ زالت تواصل عمليات البحث والتحري عن المواطن المفقود منذ يوم أمس فضل اﻷسطل.

وتعتبر هذه الجريمة الثانية في مدينة خانيونس التي يقتل فيها صراف حيث قتل لصوص قبل ذلك صراف من عائلة شراب بطريقة بشعة وقاموا بصرقة أمواله وتم اعتقالهم ومحاكمتهم فيما بعد .