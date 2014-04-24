د. الهندي: أجواء المصالحة إيجابية وإنهاء الانقسام مدخل لبناء مشروع وطني

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى أن يكون الاتفاق على إنهاء الانقسام الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في غزة "مدخلاً لإنهاء أزمة المشروع الوطني وتصويب مسار السلطة".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور محمد الهندي في تصريح مكتوب وزعه المكتب الإعلامي للحركة مساء الخميس ( 24/4 )"إن حركة الجهاد كانت ولا زالت حريصة على تحقيق المصالحة وبذل الجهد في سبيل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة"، مضيفاً بأن الوحدة قوة لشعبنا وحصانة لجبهته الداخلية.

وأعرب عضو المكتب السياسي للجهاد عن أمله بأن يكون اتفاق غزة مدخلاً لإنهاء أزمة المشروع الوطني وبناء مرجعية وطنية جامعة وليس فقط إنهاء الخلاف القائم بين حماس وفتح حسب تعبيره .

واعتبر الدكتور الهندي أن نجاح الاتفاق مشروط ببناء إستراتيجية وطنية تقود المواجهة مع العدو بعيدا عن المفاوضات ومشروع التسوية الذي شكل غطاءً للعدوان والاستيطان وتهويد القدس.

وكانت حركة الجهاد قد رحبت بلقاءات المصالحة بين وفد منظمة التحرير وحركة المقاومة الإسلامية حماس.