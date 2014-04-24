هنية يطلع قطر وتركيا على اتفاق المصالحة ويطالب دعمهما

أطلع رئيس حكومة غزة اسماعيل هنية أمير دولة قطر تميم بن خليفة ووزير الخارجية التركي داود اوغلو على تفاصيل اتفاق المصالحة، وطالبهما دعمهما وتوفير شبكة امان سياسي ومالي لانجاح الاتفاق للتصدي للضغوط الصهيوامريكية.

وبارك أمير قطر اتفاق المصالحة، مؤكدًا دعم بلاده الكامل له ولوحدة الشعب الفلسطيني.

وفي نفس السياق ، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية للضفة الغربية وقطاع غزة لتسهيل تنفيذ اتفاق المصالحة. مؤكداً دعم بلاده للاتفاق.

وشدد أنه سيجري اتصالات دبلوماسية مع وزراء خارجية عدة دول بما فيهم واشنطن، لدعوتهم للتجاوب مع هذه الخطوة ودعم المصالحة.

ووجه أوغلو دعوة لرئيس الوزراء لزيارة تركيا، عادًا إنجاز اتفاق المصالحة بمثابة أكبر خطوة يقدمها الفلسطينيون لقضيتهم.