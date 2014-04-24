الوفد الخماسي يغادر قطاع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة

غادر وفد المصالحة الخماسي قطاع غزة مساء اليوم الخميس عبر معبر بيت حانون شمال القطاع تجاه مدينة رام الله بالضفة المحتلة بعد أن نجح في التوصل لاتفاق مع حركة حماس يقضي بتنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.

وكان الوفد الخماسي الذي شكل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وصل قطاع غزة مساء الثلاثاء الماضي بهدف البدء في تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقد أجرى الوفد جلستين في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، مع وفد المصالحة من حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق الذي جاء للقطاع قادماً من جمهورية مصر العربية للمشاركة في لقاءات المصالحة بغزة.

وقال هنية خلال مغادرة الوفد: "إن اتصالات مكثفة أجريت بدول عربية ودولية؛ لوضعهم في صورة اتفاق المصالحة".

وأشاد هنية بالدور المصرى في رعاية ملف المصالحة وإنهاء الإنقسام، مشيراً إلى الدور المركزي الذي قامت فيه لإتمامها.

















