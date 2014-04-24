توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خان يونس واستهداف لمراكب الصيادين شمالاً

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار على منازل المواطنين.

وأفاد مراسلنا، بأن سبع آليات تضم خمس دبابات وجرافتين توغلت في اراضي المواطنين لمسافة تزيد عن المئتي متر انطلاقاً من موقع 'كيسوفيم' العسكري المقام شرق البلدة، وقامت بأعمال تجريف وتمشيط في المكان، وإطلاق نار صوب المنازل القريبة، وتحليق لطائرات استطلاع في الأجواء وعلى ارتفاعات منخفضة.

ويتعمد الاحتلال التوغل في أراضي المواطنين ويمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ويطلق النار عليهم ويجبرهم على المغادرة، سيما في الأراضي القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع.

ومن جهة اخرى فتحت الزوارق الحربية الصهيونية، فجراً ، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر السودانية شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن الزوارق أطلقت نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة منطقة السودانية شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكانت الزوارق استهدفت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مراكب الصيادين في بحر محافظة رفح.