الإذاعة الإسرائيلية: وزير خارجية أوكرانيا السابق زار إسرائيل سرا

ذكرت الإذاعة "الإسرائيلية"، إن وزير الخارجية الأوكرانى السابق وأحد المرشحين لرئاسة أوكرانيا بيترو بوروشنكو، زار "إسرائيل" سرا نهاية الأسبوع الماضى.

وأضافت أن الوزير الأوكرانى اجتمع مع الرئيس الإسرائيلى شمعون بيريس ووزير الخارجية الإسرائيلى أفيغدور ليبرمان، خلال زيارته السرية.

وقالت الإذاعة إن بوروشنكو قال لوزير الخارجية ليبرمان إنه يتوقع أن تعلن إسرائيل بصورة لا تقبل التأويل أنها تدعم الحفاظ على التواصل الإقليمى لأوكرانيا، الأمر الذى لم تقدم عليه منذ أن اندلعت الأزمة فى بلاده"

وأضافت "طلب بوروشنكو من محاوريه الإسرائيليين أن تقدم إسرائيل دعما لأجهزة الأمن الأوكرانية فى كل ما يتعلق بمحاربة الإرهاب" ولم يصدر أى بيانات رسمية إسرائيلية عن هذه الزيارة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله، الثلاثاء، إن "روسيا وأوكرانيا صديقتان لإسرائيل وإن إسرائيل على استعداد لمساعدتهما على تطبيع العلاقات الثنائية".