المنظمات الأهلية تطالب بالعمل الجاد لإنجاز اتفاقات المصالحة

قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "إنها تنظر باهتمام كبير إلى قدوم وفد المصالحة إلى قطاع غزة كفرصة جادة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة".



وأكدت الشبكة في بيان تلفت "وكالة "فلسطين اليوم" نسخة عنه الثلاثاء أن هذه فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتمكينه وذلك عبر وحدة المؤسسة الوطنية الفلسطينية الجامعة على أسس من الشراكة وعلى قاعدة تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني كمرجعية أساسية.



وشددت على أن أجواء المصالحة تتطلب قيام الجهات الرسمية بالحكومتين بالعمل من أجل توفير مناخات من الثقة عبر احترام الحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان وإنهاء كافة التجاوزات عليها .



ونوهت إلى أن مسألة تحقيق المصالحة تشكل المدخل الرئيسي باتجاه استكمال مسيرة الكفاح الوطني ورفض الشروط الإسرائيلية الرامية لتصفية قضية شعبنا وفي المقدمة منها مبدأ " يهودية الدولة" ذو الطابع العنصري.



وطالبت جميع الأطراف التحلي بالمسؤولية الوطنية وبذل قصارى الجهود باتجاه تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام فالوطن اكبر من الجميع وتحديات الاحتلال بحاجة إلى وحدة الصف.