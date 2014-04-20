الشرافي: مخصصات الشؤون ستصرف قريباً والتأخير ناتج عن تأخر الدعم الأوروبي

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله د. كمال الشرافي أن مخصصات الشؤون ستصرف للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية في الضفة وغزة "قريباً"، بعد أن تأخر الصرف عن الموعد المحدد.

وأوضح الشرافي لـ"فلسطين اليوم" أن التأخير في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية ناتج عن تأخر الدعم المالي للإتحاد الأوربي، وان جهود حثيثة تبذل لصرف المستحقات على وجه السرعة.

وبين أن برنامج التحويلات النقدية يقدم مساعدات منتظمة لقرابة 110 آلاف أسرة في الضفة والقطاع تضم أكثر من 650 ألف فرد، بتكلفة تفوق 125 مليون دولار سنويا.



وأوضح أن مساهمة حكومته من خلال الموازنة العامة في تغطية نحو 58% من كلفة البرنامج، في حين يغطي الاتحاد الأوروبي نحو 39% والبنك الدولي 3%، منوهًا إلى أن قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة أشهر للعائلة الواحدة تتراوح بين 750 شيكلا و1800 شيكل.