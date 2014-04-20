التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد ترعى صلحاً عشائرياً غرب خانيونس

رعت لجنة الإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي صلحاً بين عائلتي الأسطل واصليح, في جو احتفالي سادته روح المودة والصفح والكرم العربي الأصيل.

وقد ضم وفد لجنة الإصلاح كل من الشيخ عيسى الفرا مسئول اللجنة في غرب خان يونس والشيخ صبحي شهاب وعدد من لجنة التواصل والإصلاح.

وألقى كلمة لجنة الإصلاح الشيخ عيسى الفرا شكر العائلتين على حسن الاستقبال وثمن سرعة استجابة العائلتين للصلح على أساس شرع الله وحث جميع العائلات المتخاصمة على الاقتداء بالعائلتين الكريمتين حتى يسود الصلح والوئام بين أبناء شعبنا الفلسطيني حتى نصل إلى المصالحة الكبرى بين أبناء شعبنا وشكر المخاتير والوجهاء وكل من ساهم في الصلح بين العائلتين.

كما ألقى مختار عائلة الأسطل كلمة العائلة اثني بها على حركة الجهاد الإسلامي ولجنتها للإصلاح ودورهم البارز في إصلاح ذات البين والتواصل مع الجماهير, وشكر دور رجال الإصلاح الكبير في نشر المحبة والتسامح وحل النزاعات بين العائلات الفلسطينية ,وثمن دور لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في لم الشمل وسرعة تطويق الإشكاليات والعمل على تفكيكها ووضع الحلول المناسبة إليها.

بدوره مختار عائلة اصليح شكر لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح لدورها المميز في إصلاح ذات البين وسرعة القضاء على الإشكاليات التي تطرأ بين أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

بدوره الشيخ صبحي شهاب أكد على استمرار اللجنة في حل النزاعات بين العائلات وقد استطاعت حل العشرات منذ بداية العام وان اللجنة تواصل الليل مع النهار حتى تصلح ذات البين وهذا يصب في تقوية الجبهة الداخلية.