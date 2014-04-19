« باسم يوسف » في إجازة لعدم التأثير في الانتخابات الرئاسية

أعلنت قناة «إم بي سي مصر»، اليوم (السبت)، بدء إجازة برنامج «البرنامج» للإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، احتراماً للعملية الانتخابية في مصر، وسعياً منها إلى عدم التأثير على توجّهات الناخبين، مُشيرة إلى أنه سيعود إلى الشاشة يوم الجمعة 30 أيار (مايو) المُقبل.

وقالت مجموعة «إم بي سي»، في بيان لها اليوم: «إن فترة الغياب المرحلي لبرنامج البرنامج عن الشاشة، والممتدّة بين تاريخ انتهاء الإجازة الموسمية، والموعد المحدَّد بـ30 مايو القادم للعودة ، تندرج في إطار الحرص على حُسن سير الانتخابات الرئاسية في مصر، واحتراماً لمسار العملية الانتخابية، والسعي إلى عدم التأثير في توجّهات الناخبين المصريين والرأي العام».