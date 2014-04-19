البورصة : افصاح شركة سوق فلسطين واخبار الشركات

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية لشركة سوق فلسطين للأوراق المالية (PSE)

ويتبين منها أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 319,368 $ مقارنة مع خسارة بمقدار 237,140 $ في الربع الأول من العام 2013. أمّا مجموع الموجودات فبلغ 12,026,056 $ بارتفاع 5.8%. وبلغ مجموع المطلوبات 1,644,108 $ بارتفاع 26.1%. ومجموع حقوق الملكية 10,381,948$ بارتفاع 3.2%.

ونشرت بورصة فلسطين مجموعة من أخبار الشركات المساهمة العامة ، وقالت ان عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية خلال الأسبوع المنتهي في 17/04/2014 وصل إلى 5 شركات، ليبلغ عدد الشركات منذ بداية فترة الإفصاح 7 شركات، وقد أفصح خلال الأسبوع المذكور الشركات الآتية: البنك الوطني (TNB) ، فلسطين للاستثمار الصناعي (PIIC)، دواجن فلسطين (AZIZA)، فلسطين لصناعات اللدائن (LADAEN) ،سوق فلسطين للأوراق المالية (PSE).

البنك الإسلامي الفلسطيني:

عقد البنك الإسلامي الفلسطيني (ISBK) اجتماع هيئته العامة العادي للسنة المالية 2013 يوم الأربعاء الموافق 16/04/2014،وتمّ فيه مناقشة نتائج أعمال البنك السنة المالية 2013، كما تمّت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% بواقع 0.06 $ للسهم الواحد ما قيمته 3,000,000 $ من رأس مال البنك البالغ 50,000,000، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد الموافق 20/04/2014. وتمت المصادقة على مكافآت مجلس الإدارة والتعديلات الخاصة بأعضاء المجلس. كما تمّ إعادة انتخاب شركة إرنست ويونغ بالتزكية للتدقيق على حسابات الشركة للسنة المالية 2014. يذكر أن البنك قد عقد في 15/04/2014 اجتماعاً لمجلس إدارته قرر فيه تعديل التوصية إلى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها القادم بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم، حيث أعلن بتاريخ 05/03/2014 عن توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5.8% من رأس المال.

العربية لمراكز التسوق :

عقدت الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (PLAZA) اجتماع هيئتها العامة العادي للسنة المالية 2013 يوم الأربعاء 16/04/2014، وتمّ مناقشة نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2013، كما تمّ انتخاب مجلس إدارة جديد، وانتخاب شركة ديلويت آندتوش للتدقيق على حسابات الشركة للسنة المالية 2014. كما عقدت الشركة اجتماعاً لمجلس إدارتها تمّ فيه تعيين علي العقاد رئيساً للمجلس وطارق عباس نائباً للرئيس، وعضوية كل من : عماد خوري ممثلاً عن شركة يونيبال للتجارة العامة، وجمال حداد ممثلاً عن صندوق الاستثمار الفلسطيني، ونهاد زواتيه ممثلاً عن المشرق للتأمين، وأمجد الجعبري ممثلاً عن البنك الإسلامي العربي، وأحمد جودة وسعيد زيدان ممثلين عن العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك".

البنك الوطني :

عقد البنك الوطني (TNB) اجتماع هيئته العامة العادي للسنة المالية 2013 يوم 14/04/2014، تمّ فيه مناقشة نتائج أعمال البنك للسنة المالية 2013، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وإعادة انتخاب شركة إرنست ويونغ بالتزكية للتدقيق على حسابات الشركة للعام 2014. كما عقد البنك اجتماعاً لمجلس إدارته في اليوم نفسه تمّ فيه مناقشة نتائج أعمال البنك كما في 30 نيسان 2014.

موبايل للاتصالات :

عقدت شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات (WATANIYA) اجتماع هيئتها العامة العادي للسنة المالية 2013 يوم الخميس 10/04/2014، وتمّ مناقشة نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2013، وإعادة انتخاب إرنست ويونغ بالتزكية للتدقيق على حسابات الشركة للعام 2014. كما عقدت الشركة في اليوم نفسه اجتماعاً لمجلس إدارتها تمّ فيه مناقشة آخر التطورات السياسية وأثرها على مشروع توسعة شبكة الشركة في غزة وتمّ الموافقة على طرح خطة بديلة لمواجهة هذه التطورات.

بنك الاستثمار الفلسطيني :

عقد بنك الاستثمار الفلسطيني (PIBC) في 17/04/2014 اجتماعاً لمجلس إدارته تمّ فيه التوصية إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% بواقع 0.03 $ للسهم الواحد ما قيمته 1,590,000$ من رأس مال البنك البالغ 53 مليون $ر، فيما يتم رسملة ما قيمته 2,000,000 من رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية بنسبة تقارب 3.77% من القيمة الإسمية ليصبح رأس المال بعد التوزيع 55 مليون . كما حدد البنك تاريخ 12/06/2014 موعداً لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2013.

المجموعة الأهلية للتأمين:

عقدت شركة المجموعة الأهلية للتأمين (AIG) اجتماع مجلس إدارتها في 16/04/2014 وتمّ فيه اعتماد البيانات الختامية وتقرير رئيس مجلس الإدارة الذي سيقدم للهيئة العامة في اجتماعها القادم، كما قرر المجلس عقد الهيئة العامة العادية وغير العادية يوم الاثنين 30/06/2014 في مقر الشركة في مدينة رام الله وفي فرع الشركة في مدينة غزة عبر تقنية الاتصال المرئي. وقرر المجلس بالإجماع تفويض رئيس المجلس بوضع الشروط التي تكفل تحسين أداء المدقق الخارجي طلال أبوغزالة قبل إعادة ترشيحه، كما جاء في إفصاح الشركة.

الاتحاد للإعمار والاستثمار :

عقدت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار (UCI) اجتماع مجلس إدارتها في 16/04/2014 والذي تمّ فيه الإطلاع على الميزانية والحسابات الختامية وتقرير رئيس مجلس الإدارة الذي سيقدم للهيئة العامة واعتماده، كما تمّ الإطلاع على ترتيبات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كذلك قرر المجلس بالإجماع "تفويض رئيس المجلس بوضع الشروط التي تكفل تحسين أداء المدقق الخارجي طلال أبوغزالة قبل إعادة ترشيحه"، كما جاء في إفصاح الشركة.

دواجن فلسطين :

عقدت شركة دواجن فلسطين (AZIZA) اجتماع مجلس إدارتها في 16/04/2014 وتمّ فيه مناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة حتى 31 آذار 2014. ولم يتم اتخاذ أي قرارات مؤثرة على سهم الشركة .

فلسطين لصناعات اللدائن :

عقدت شركة فلسطين لصناعات اللدائن (LADAEN) اجتماع مجلس إدارتها في 16/04/2014 وتمّ مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة الأداء المالي حتى 31 آذار 2014. ولم يتم اتخاذ أي قرارات مؤثرة على سهم الشركة كما أفادت الشركة في إفصاحها المرسل إلى البورصة.

فلسطين للاستثمار الصناعي :

عقدت شركة فلسطين للاستثمار الصناعي (PIIC) اجتماع مجلس إدارتها في 15/04/2014 وتمّ مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها: الأداء المالي ونتائج الشركات التابعة والحليفة حتى 31/03/2014، وتقارير لجان مجلس الإدارة. هذا ولم يتم اتخاذ أي قرارات مؤثرة على سهم الشركة .

بنك فلسطين :

قرر بنك فلسطين (BOP) عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2013 بتاريخ 25/04/2014 في المركز الرئيسي للبنك في رام الله وفي مبنى بنك فلسطين في غزة عبر تقنية الاتصال المرئي.

بيرزيت للأدوية :

قررت شركة بيرزيت للأدوية (BPC) عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2013 بتاريخ 28/04/2014 في فندق موفنبيك في رام الله.

العربية الفلسطينية للاستثمار :

قررت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (APIC) عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية 2013 بتاريخ 29/04/2014 في فندق موفنبيك في رام الله وفي مقر الشركة في عمّان عبر تقنية الاتصال المرئي.

بنك القدس :

قرر بنك القدس (QUDS) عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 29/04/2014 في مبنى الإدارة العامة في مدينة رام الله وفي فرع بنك القدس في مدينة غزة وفي شركة الكرمل الدولية في عمّان عبر تقنية الاتصال المرئي.

البنك التجاري الفلسطيني :

قرر البنك التجاري الفلسطيني (PCB) عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2013 بتاريخ 05/05/2014 في فندق موفنبيك في رام الله.

فلسطين للتنمية والاستثمار :

قررت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (PADICO) عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية 2013 بتاريخ 19/05/2014 في قاعة الليدرز/ باديكو هاوس في رام الله، وعبر تقنية الاتصال المرئي في قاعة البادية/فندق الأردن انتركونتننتال في عمّان.

دار الشفاء لصناعة الأدوية :

قررت شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية (PHARMACARE) تأجيل عقد اجتماع الهيئة العامة العادي والذي كان مقرراً في 23/04/2014، حيث سيتم تحديد موعد لاحق للاجتماع .

بانتظار إفصاحات:

من المنتظر أن تفصح عدد من الشركات عن قرارات اجتماعات مجالس إداراتها التي حددتها سابقاً خلال يوم عمل واحد من تاريخ الاجتماع حسب نظام الإفصاح الساري. وقد حددت الشركات التالية مواعيد اجتماع مجالس إدارتها: ترست العالمية للتأمين (20/04/2014)، القدس للمستحضرات الطبية (21/04/2014)، بنك فلسطين (21/04/2014)، مصايف رام الله (22/04/2014)، العربية لصناعة الدهانات (22/04/2014)، فلسطين لتمويل الرهن العقاري (23/04/2014)، مطاحن القمح الذهبي (24/04/2014)، بنك القدس (24/04/2014)، المشرق للتأمين (24/04/2014)، الوطنية لصناعة الكرتون (27/04/2014)، بيرزيت للأدوية (28/04/2014)، الفلسطينية للكهرباء (29/04/2014)، الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (29/04/2014)، البنك التجاري الفلسطيني (05/05/2014)، أبراج الوطنية (08/05/2014)، التأمين الوطنية (08/05/2014)، فلسطين للتنمية والاستثمار "بايدكو" (19/05/2014).