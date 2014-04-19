الجهاد الإسلامي تحيي ذكرى معركة جنين بمهرجان في شاتيلا

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مهرجاناً شعبياً حاشداً بذكرى معركة جنين البطولية، في مخيم شاتيلا الجمعة، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المحلي، وأعضاء وأنصار الحركة، وكشافة بيت المقدس، وحشد من أبناء المخيم.

وألقى القيادي في حركة الجهاد أبو وسام منور، كلمة قال فيها إن تكاتف الفصائل الفلسطينية وتوحدها في مواجهة العدو، هو من أبرز سمات معركة جنين البطولية، وهذا جعل المخيم يصمد أمام الآلة العسكرية "الإسرائيلي".

وأشار إلى أن المقاومين تسلحوا بإرادة وإيمان وقوة لأنهم أصحاب حق في مواجهة العدو، الذي اغتصب أرضهم، لذلك كانوا غير آبهين بالقوة العسكرية الإسرائيلية" من دبابات وطائرات وأسلحة متطورة.ولفت منور، إلى أنه ورغم المصاعب والمعيقات التي واجهت المقاومين، إلا أنهم بوحدتهم وبسالتهم واجهوها بعقيدة وإيمان وتغلبوا عليها.ودعا منور، الشعب الفلسطيني إلى التصدي للمخططات الصهيونية في القدس ومواجهة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

كما حذر من المخططات التي تحاك للقضية الفلسطينية وعلى رأسها تصفية حق اللاجئين.









































