بالصور .. 5 مرشحين لخلافة تاتا مارتينو في قيادة برشلونة

أعدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقرير خاص عن أبرز المدربين القادرين على تعويض رحيل الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرب الفريق الكتالوني برشلونة وذلك بسبب سوء نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.

وضمت قائمة الصحيفة خمسة مدربين، نستعرض هذه الأسماء المرشحة لخلافة مارتينو :

1- إرنستو فالفيردي :



المدير الفني الحالي لنادي أتليتك بلباو الإسباني يعد المدير الفني الأبرز من وجهة نظر أندوني زوبيزاريتا والذي يعمل كمدير رياضي للفريق الكتالوني، ويرى زوبيزاريتا أن فالفيردي مدير فني مميز كما أنه يتميز بصغر سنه بجانب امتلاكه الفكر الهجومي الذي يعتمد عليه الفريق الكتالوني.



2- فرانك دي بوير :





المدير الفني الهولندي الشاب فرانك دي بوير تم ذكره في وسائل الإعلام الإسبانية أكثر من مرة وذلك لخلافة تاتا مارتينو في قيادة البلوغرانا، ويمتلك دي بوير تاريخ طويل مع الفريق الكتالوني كلاعب وهو ما يرشحه لهذه المهمة حيث أنه على دراية تامة بكافة الأمور الداخلية بالفريق، ويبقى عقد المدير الفني الممتد مع فريقه أياكس أمستردام الهولندي حتى نهاية عام 2017 هو العائق الوحيد في إتمام الاتفاق معه.

3- لويس أنريكي :



اللاعب الدولي الإسباني المعتزل والذي يمتلك تاريخ طويل مع نادي برشلونة كأحد أبناء كتالونيا المخلصين، ووصف البعض لويس أنريكي بأنه الوريث الشرعي لجوسيب بيب غوارديولا حين رحيله حيث يمتلك أنريكي نفس الفكرة التدريبي للمدير الفني الحالي لبايرن ميونخ الألماني، وكان أنريكي قريب جداً من قيادة الفريق قبل التعاقد مع تاتا مارتينو بداية الموسم الحالي.

4- ديغو سيميوني:



المدرب الارجنتيني الذي يقود فريق اتلتيكو مدريد بنجاح كبير هذا الموسم، وقد اثبت الارجنتيني قدراته بمقارعة الكبار حتى بدون تواجد نجوم كبار في تشكيلة فريقه، ربما يكون احد المرشحين لخلافة مارتينو.

5- يورغن كلوب:



المدير الفني الحالي لفريق بوروسيا دورتموند الالماني، يتمتع يورغن كلوب بشخصية محببة وكاريزما حاضرة في الملعب، وهو محبوب من اللاعبين بشكل كبير، كما انه اثبت نجاحه مع بوروسيا الذي اصبح احد الاندية التي يحسب حسابها داخل القارة الاوروبية.









