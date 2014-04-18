الاتحاد الاوروبي يدعو اسرائيل الى التراجع عن اجراءاتها ضد الفلسطينيين

دعا الاتحاد الاوروبي، اليوم الجمعة، اسرائيل الى "التراجع" عن القرارات التي اتخذتها اخيراً ضد الفلسطينيين في حين يحاول الطرفان مواصلة مفاوضات سلام صعبة.

واعربت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون في بيان عن "قلقها" بشان عدة احداث وقعت اخيراً في الاراضي المحتلة قالت انها "لا تساهم في تحسين اجواء الثقة والتعاون الضروريين من اجل نجاح مفاوضات السلام".

ودانت أشتون، ماوصفته، بالهجوم الدامي الذي اسفر الثلاثاء عن مقتل مستوطن اسرائيلي قرب الخليل بالضفة الغربية داعية الى "وضع حد فوري لكل اعمال العنف".

وتطرقت آشتون الى الاذن الذي منح الاحد الماضي لمستوطنين يهود لاحتلال منزل متنازع عليه في الخليل وتدمير عدة منازل فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ما يدفع الى "تهجير سكان عزل".

واعربت عن "الاسف" لـ"مصادرة مساعدة انسانية للاتحاد الاوروبي كانت مخصصة لمدنيين في جبل البابا". وافاد مصدر اوروبي الاسبوع الماضي ان اسرائيل دمرت مستودعات مولها الاتحاد الاوروبي في المنطقة اي 1 المثيرة للجدل التي تربط القدس الشرقية بالضفة الغربية.

واعلن الناطق باسم آشتون ان "الاتحاد الاوروبي يدعو السلطات الاسرائيلية الى التراجع عن تلك القرارات" ودعا الطرفين "الى اكبر قدر من ضبط النفس وتحمل المسؤولية لعدم تعريض عملية السلام الحالية الى الخطر".