استشهاد 4 مواطنين في سوريا ومواصلة محاصرة اليرموك

أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بسقوط أربع ضحايا فلسطينيين يوم أمس الأربعاء، جراء استمرار الصراع الدائر في سوريا.

وأوضحت المجموعة في بيان لها أن ، "طارق دكاكني" و"علي محمد ديب غالي" قضى برصاص قناص أول أمس بمنطقة المعضمية بريف دمشق.

وأشارت إلى أن الشهيد "يونس أحمد إبراهيم" من أبناء مخيم حندرات، والذي قضى متأثراً بجراح أصيب بها منذ يومين جراء سقوط قذيفة قرب منزله في حي السليمانية في مدينة حلب, مضيفة أن الشهيد "أحمد النميري" من سكان منطقة الحجر الأسود، ويبلغ 45 عاماً قضى بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية.

فيما يستمر الحصار الخانق على مخيم اليرموك لليوم الثامن على التوالي، مما أدى إلى فقدان أصناف عديدة من المواد التموينية واللوازم الطبية في المخيم.