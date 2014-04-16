استهداف مدرعة تابعة للشرطة المصرية بمدينة العريش بسيناء

ذكر التلفزيون المصري الرسمي، أن انفجار وقع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، استهدف مدرعة تابعة لقوات الشرطة، بمدينة العريش بشبه جزيرة سيناء، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

في السياق ذاته قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن جندي من قوات الأمن أصيب منتصف هذه الليلة (الثلاثاء) بمدينة العريش (شمال شرق) إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق مدرعة كان يستقلها على طريق مطار العريش.

وأوضح المصدر أن مسلحين مجهولين فجروا عن بعد عبوة ناسفة تمت زراعتها مسبقا على طريق المطار الممتد جنوب المدينة، وانفجرت العبوة بالتزامن مع مرور المدرعة.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن إصابة أحد الجنود، وتم نقله لتلقى العلاج بمستشفى العريش العسكري.

وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتنشط في سيناء عناصر جهادية، تحت مسميات مختلفة، وبرزت منذ إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011، قبل أن تصعّد من أنشطتها، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز الماضي، وتحمّلها السلطات المصرية مسؤولية الهجوم على منشآت شرطية وعسكرية، ومقتل عشرات الجنود، خلال الأشهر الماضية.

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعقّب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية”، و”التكفيرية” و”الإجرامية” في بعض المناطق بشمال سيناء، والتي تتهمها بالوقوف وراء الهجمات المسلحة.