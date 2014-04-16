واشنطن تدين عملية الخليل البطولية وتدعو لضبط النفس

أدانت الولايات المتحدة الامريكية، الثلاثاء، العملية البطولية التي وقعت أول أمس غرب مدينة الخليل عشية عيد الفصح اليهودي، والتي أدت إلى مقتل مقدم في الاستخبارت الاسرائيلية يوفي مزراحي 40 عاماً وإصابة زوجته وأولاده بجروح.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي إن واشنطن تدين الهجوم الذي وقع عشية عيد الفصح داعية الى تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة ليتم محاكمتهم.

وأضافت ان على الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ضبط النفس والامتناع عن القيام باعمال من شانها ان تزيد من حدة التوتر.

هذا وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية واعتبرتها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة في مدن الضفة الغربية المحتلة، فيما التزمت السلطة الفلسطينية الصمت ازاء العملية وهو ما عرضها للانتقاد من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحملها المسؤولية عن ذلك نتيجة لتحريضها ضد "إسرائيل" في وسائل اعلامها الرسمية. وقال :" ان السلطة لم تعتبر العملية عملاً اجرامياً يحتاج للإدانة".

فيما طالب وزراء اخرون بوقف اللقاءات التفاوضية بين الطرفين لحين ادانة السلطة العملية.