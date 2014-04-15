مستوطنون يهاجمون مزارعا من الخضر جنوب بيت لحم

هاجم عشرات المستوطنين وتحت حماية جنود الاحتلال ظهر اليوم الثلاثاء، مزارعا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أثناء تواجده في أرضه.

وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، إن حوالي 100 مستوطن اعتدوا على الشاب إسلام علي جابر في أواخر العشرينات من عمره ، أثناء تواجده في أرضه الزراعية المحاذية لمستوطنة' دانيال' الجاثمة على أراضي الخضر، والبالغ مساحتها 10 دونمات، وأجبروه وتحت تهديد السلاح بمغادرتها.

وأضاف بريجية 'أن جنود الاحتلال استولوا على هويته الشخصية، وهددوه بعدم دخول أرضه مرة أخرى وإلا سيتم اعتقاله'، مشيرا إلى أن الأرض ملكية خاصة، وتم استصلاحها قبل سنتين في إطار تعزيز صمود المواطن في أرضه.

يذكر أن مزارعي بلدة الخضر يتعرضون منذ فترة إلى مضايقات جمة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، تمثل بالاعتداء عليهم واعتقالهم، والاستيلاء على مساحات شاسعة آخرها كان في نهاية الأسبوع الماضي بالإعلان عن نيتهم الاستيلاء على 984 دونما جديدة.