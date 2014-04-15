قراقع: إضراب شامل في سجون الاحتلال الخميس المقبل

قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الثلاثاء، إن الأسرى في سجون الاحتلال سيضربون ليوم واحد الخميس المقبل، إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من آذار من كل عام.

وأضاف قراقع في تصريح صحفي، أن الأسرى سّلموا رسالة إلى مدير مصلحة السجون حملوه فيها المسؤولية عن استمرار الانتهاكات الخطيرة التي تجري بحقهم، خاصة تدهور الوضع الصحي لعدد كبير من المرضى بالسجون، واستمرار سياسة القمع والاقتحامات والعزل، والعقوبات الجماعية بحقهم.

وخاطب الأسرى إدارة السجون مستخدمين عبارة "نحن أسرى الدولة الفلسطينية المستقلة "، مشيرين إلى "موقعهم القانوني كمحاربين من أجل الحرية، بعد اعتراف الأمم المتحدة ومؤسساتها ومواثيقها بمشروعية كفاحهم الوطني ومقاومتهم للاحتلال'.