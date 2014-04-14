وقفة تضامنية مع المعتقل لدى السلطة طوالبة في جنين

طالب الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أجهزة الأمن الفلسطينية بإطلاق سراح الشاب مراد طوالبة شقيق الشهيد القيادي محمود طوالبة من مخيم جنين.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع المعتقل طوالبة نظمها أهالي المخيم والقوى الفلسطينية في المخيم مساء اليوم الاثنين احتجاجا على استمرار اعتقاله بالرغم من تعرضه لوعكة صحية يوم أمس ونقله إلى المستشفى.

وقال القيادي عدنان: "إن المخيم على موعد مع حرية البطل الطوالبة قريبا، وأن كلمة المقاومة ستبقى هي العليا رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدها".

وأستهجن القيادي عدنان المساس بعائلات المجاهدين والشهداء والأسرى وعدم احترام نضالاتهم.

وكان جهاز المخابرات الفلسطينية في جنين أعتقل مراد طوالبة قبل 17 يوما بعد مشاركته في مسيرة جابت المخيم بعد استشهاد ثلاثة شبان احتجاجا على التنسيق الأمني.