يديعوت: الليكود سيخسر في حال جرت انتخابات مبكرة

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نشر اليوم الاثنين، أن حزب الليكود سيخسر تسعة مقاعد ويحصل على 22 مقعداً فقط في حال جرت انتخابات مبكرة، في حين سيحصل حزب ليبرمان وحزب موشيه كحلون على عشرة مقاعد لكل منهما.

وبين الاستطلاع أن حزب العمل سيحصل على 16 مقعدا، أي بزيادة مقعد واحد عما هو عليه اليوم، بينما سيحصل البيت اليهودي على 11 مقعدا، أقل بمقعد واحد مما هو عليه اليوم، في حين سيهبط حزب "يش عتيد" من 19 مقعدا الى عشرة مقاعد فقط وتهبط حركة شاس أيضا من 11 مقعدا الى ثمانية مقاعد وتحصل الأحزاب العربية ( خلا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) على ثمانية مقاعد أي بزيادة مقعد واحد، بينما حصلت "الجبهة" على أربعة مقاعد.

وأشار الاستطلاع الى أن حزب تسيبي لفني سيهبط من ستة الى اربعة مقاعد بينما سيسقط حزب كاديما نهائيا.

وفي حال ذهب نتنياهو وليبرمان في قائمة مشتركة، أفاد الاستطلاع انها ستحصل على 29 مقعدا ويحصل البيت اليهودي على 12 مقعدا وموشيه كحلون على 11 مقعدا وشاس على تسعة مقاعد