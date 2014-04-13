الاحتلال يقتحم الأقصى والمرابطون يردون بالتكبير

أفاد مراسلنا بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال و القوات الخاصة اقتحمت مساء اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في محاولة منها لإخراج المرابطين في المصلى القبلي.

ورد المصلين الذين تحصنوا في المصلى القلبي بالتكبير و الهتاف " الله أكبر و لله الحمد "وترديد "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وترابط مجموعة كبيرة من المصلين في المسجد الأقصى ردا على دعوات من جماعات صهيونية باقتحامه يوم غد الاثنين و الذي يصادف الأول من أيام عيد الفصح اليهودي.

وصباح اليوم حاولت قوات الاحتلال أخراج المصلين المرابطين إلا أنها لم تتمكن من ذلك و أنسحب بعد اشتباكات اندلعت في ساحات الأقصى بينها و بين المرابطين فيه.

وكانت جماعات توارتية دعت غلى تقديم قرابين عيد الفصح اليهودي يوم غدا في المسجد الأقصى المبارك، جبل الهيكل كما يدعون، فيما ردت عليها مؤسسات و جماعات فلسطينية مقدسية بالدعوة إلى الرباط و التواجد في الأقصى لمنع أي مستوطن صهيوني من الدخول إليه و تدنيسه.