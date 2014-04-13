قوات الاحتلال تواصل حصارها لقرية النبي صالح برام الله

تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حصارها المشدد الذي فرضته على قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بعد اغلاقها للبوابتين الحديديتين المقامتين على مدخل القرية، بالإضافة إلى وضع صخور كبيرة لإغلاق الطرق في وجه المواطنين من أبناء النبي صالح والمناطق المجاورة.

كما ونشرت قوات الاحتلال العشرات من جنودها المدججين بالسلاح على مدخل القرية وفي محيطها مستهدفة المواطنين ومركباتهم بقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك لمنعهم من التوجه إلى أعمالهم ومن الخروج من القرية أو الدخول اليها.

وتسبب هذا الاغلاق الذي يتواصل ليومه الثاني إلى الحيلولة دون حرية حركة المواطنين بالتوجه إلى أعمالهم والطلبة الى جامعاتهم أو مدارسهم الموجودة خارج القرية، مع أنباء عن نية الاحتلال الاستمرار بإغلاق القرية خلال الأيام المقبلة، عقاباً لها لمواصلتها بشكل أسبوعي فعاليات المقاومة الشعبية منذ أكثر من أربع سنوات، والتي سقط خلالها شهيدين وأصيب واعتقل المئات.